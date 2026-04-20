Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Šodien 08:40
Deputāts Edmunds Zivtiņš pērn nopelnījis 69 000 eiro
Opozīcijas deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) pērn deklarējis ienākumus 69 330 eiro apmērā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Lielāko ienākumu daļu veidojusi alga Saeimā - 56 991 eiro. Vēl 11 402 eiro Zivtiņš saņēmis pensijā, bet 937 - citos ienākumos no Lauku atbalsta dienesta.
Papildus darbam Saeimā deputāts norādījis arī valdes locekļa amatu partijā "Latvija pirmajā vietā" (LPV).
Zivtiņa īpašumā pērn bija nekustamais īpašums Krimuldas pagastā, kā arī 2007. gada izlaiduma piekabe "Brenderup 2260S".
Deputātam ir uzkrājumi privātajos pensiju fondos, bet nav dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu.