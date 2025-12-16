Līdz pat 41 000 eiro mēnesī: cik patiesībā nopelna ārsti Latvijā
Latvijā mediķu atalgojums joprojām ir aktuāla tēma, un šogad tas īpaši aktualizējies pēc portālā "puaro.lv" publicētajām 300 lielāko algu datiem. Latvijas Radio noskaidroja, ka ārstu samaksa valsts slimnīcās ļoti atšķiras atkarībā no specialitātes, pieredzes un darba slodzes.
Piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā zemākā ārsta alga mēnesī pirms nodokļiem ir aptuveni 1813 eiro, vidējā – 4060 eiro, bet augstākās atsevišķiem traumatologiem, invazīvajiem kardiologiem un urologiem var sasniegt pat 14 700 eiro mēnesī. Augstās algas lielākoties rodas no lielas darba slodzes, dežūrām un akordalgām. Slimnīcas vadītāja Inta Vaivode uzsver, ka šie ir īpaši gadījumi un nav stabila pamatalga – darbinieki strādā vairāk nekā divas vai trīs slodzes, lai pelnītu šādu summu.
Portāla "puaro.lv" dati arī liecina, ka augstākā reģistrētā alga pagājušajā gadā kādā privātā iestādē sasniedza 41 000 eiro mēnesī pirms nodokļiem – to nopelnījis radiologs. Tiesa, strādājot arī valstij piederošās iestādēs, mēnesī atsevišķi ārsti nopelnījuši 15 vai pat 20 tūkstošus eiro pirms nodokļiem. To vidū ortodonts, mutes, sejas un žokļa ķirurgs, traumatologs ortopēds, radiologs.
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vidējā ārsta alga pirms nodokļiem ir aptuveni 4600 eiro, bet dažās visvairāk noslogotajās struktūrvienībās atsevišķi speciālisti, piemēram, radiologi vai sirds ķirurgi, mēnesī var saņemt vairāk nekā 10 000 eiro. Zemākās algas (aptuveni 2150 eiro) raksturīgas ārstiem, kuri strādā konsultatīvā vai diagnostiskā profilā, bieži uz nepilnu slodzi, bez dežūrām un akordalgām.
Valsts sekretāre Agnese Vaļuliene norāda, ka lielākajai daļai ārstniecības personu, apmēram 54%, alga nepārsniedz 3000 eiro pirms nodokļu nomaksas, savukārt tikai aptuveni 6% ārstniecības darbinieku saņem vairāk par 7000 eiro mēnesī. Šie darbinieki strādā galvenokārt trīs universitātes klīniskajās slimnīcās un Daugavpils reģionālajā slimnīcā.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ārsti Latvijā ir vislabāk atalgotā profesija – vidējā alga 2022. gadā bija aptuveni 4800 eiro pirms nodokļiem, pārsniedzot IT speciālistu ienākumus. Tāpat personāla trūkums dažās specialitātēs vēl vairāk palielina algu, jo mazāk darbinieku nozīmē vairāk virsstundu un dežūru, kas tiek atalgotas papildus.
Mediķu arodbiedrība turpina diskutēt par vidējā atalgojuma celšanu par 13,5%, un iespējams, ka tiks meklētas arī protesta formas, lai pievērstu uzmanību mediķu situācijai.