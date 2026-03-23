Smiltenes novadā labiekārto Strantes ezera teritoriju
Smiltenes novadā labiekārtota Strantes ezera piekraste Brantu pagastā.
Smiltenes novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Atpūtas vietas izveide pie Strantes ezera” (ELFLA, 24-09-CL06-C0LA19.2201-000002), kas tika iesniegts Lauku atbalsta dienestam ELFLA Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitāte "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" ietvaros.
Projekta ietvaros tika veikta koka takas, peldoša uzejas trapa un platformas izveide, kā arī aprīkota atpūtas vieta ar labiekārtojuma elementiem. Darbus objektā veica SIA “A.P.E. Build”.
Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un publiski pieejamu vietu Brantu pagastā Strantes ezera krastā, paredzot, ka šo vietu var apmeklēt ikviens Brantu pagasta vai novada iedzīvotājs. Vieta piemērota gan atpūtai, gan nelielu Brantu kopienas organizētu pasākumu norisei.
Projekta kopējās izmaksas 9061,56 eiro. Publiskais finansējums EUR 8155,40 eiro Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 906,16 eiro.