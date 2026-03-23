Aicina ziedot Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa pulksteņa atjaunošanai. Šo pulksteni savulaik dāvināja Kārlis Ulmanis
Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa pulkstenis jau gadiem ir bijis daļa no pilsētas ikdienas – tas rāda laiku, pavada svētkus un rada īpašu noskaņu pilsētas centrā. Diemžēl tas jau ir nolietojies, un vairs lāga nespēj pildīt savas funkcijas, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa pulkstenis jau gadiem ir bijis daļa no pilsētas ikdienas – tas rāda laiku, pavada svētkus un rada īpašu noskaņu pilsētas centrā.
Šobrīd pulkstenis ir nolietojies un bieži vairs nedarbojas kā vajadzētu, tāpēc tam nepieciešams remonts. Lai tas atkal varētu kalpot visiem smilteniešiem un pilsētas viesiem, baznīcas draudze aicina ikvienu atbalstīt pulksteņa atjaunošanu ar ziedojumu. Tas nav tikai pulkstenis – tā ir daļa no Smiltenes stāsta, ko vēlamies saglabāt arī nākotnē.
Smiltenes baznīca šajā vietā atrodas kopš 16. gadsimta, un gadsimtu gaitā tā kļuvusi par neatņemamu pilsētas identitātes daļu. Pirmais torņa pulkstenis Smiltenē parādījās 19. gadsimtā, savukārt 1940. gadā to nomainīja VEF ražots mehānisms — toreiz Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dāvana. Šis pulkstenis kara laikā stipri cieta. 1989. gadā un vēlāk to mēģināja atjaunot, taču tā darbības laiks nebija ilgs. Tāpēc arī radusies doma saglabāt šo vēsturisko simbolu, atjaunojot tā darbību un izskatu. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, potenciāliem pulksteņa atjaunotājiem cenu aptaujā viens no kritērijiem bija pieredze liela izmēra pulksteņu remontā un uzstādīšanā.
Rekvizīti: Reģ. nr.: 90000160071
Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
smiltenesbaznica@inbox.lv
Konts ziedojumiem:
LELB Smiltenes draudze
LV69UNLA0016000700523
Maksājuma mērķis – “Ziedojums Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa pulksteņa atjaunošanai”
Kopā varam panākt, lai baznīcas pulkstenis atkal skaita laiku Smiltenē!