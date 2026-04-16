Daugavpils cietoksnis gatavojas Krāmu tirgus sezonai
18. aprīlī, Daugavpils cietoksnī norisināsies šī gada pirmais Krāmu tirgus. Laika gaitā tas kļuvis par iecienītu norisi aktīvajā tūrisma sezonā. Tirgotāju pieteikšanās dalībai tradicionālajā Krāmu tirgū jau sākusies.
Kā informē vietējā pašvaldībā, Krāmu tirgus Daugavpils cietoksnī 2026. gadā notiks 18. aprīlī, 23. maijā, 20. jūnijā, 11. jūlijā - vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburga 1812” laikā, 15. augustā, 19. septembrī un 24. oktobrī.
Kā ierasts, Krāmu tirgus norisināsies no plkst. 10.00 līdz 14.00 pie Daugavpils cietokšņa Apmeklētāju centra, Nikolaja ielā 5.
Tirgotājiem, kuri plāno tirgot no automašīnām vai mikroautobusiem, par to jāinformē pieteikšanās brīdī, jo šiem dalībniekiem paredzēta atsevišķa tirdzniecības zona. Tirgotājiem pašiem jānodrošina savi galdi un jāparūpējas par laikapstākļiem atbilstošu aprīkojumu – teltīm, lietussargiem vai saulessargiem.