Šodien 11:28
Daugavpilī tiek piedāvātas bezmaksas nūjošanas nodarbības
Daugavpils iedzīvotāji aicināti pievienoties bezmaksas nūjošanas nodarbībām, kas piemērotas gan iesācējiem, gan pieredzējušiem aktīvās atpūtas cienītājiem, ziņo Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes komunikācijas, tūrisma un administratīvā atbalsta departamenta sabiedrisko attiecību nodaļa.
Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18.00, un tajās var piedalīties dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības dalībnieki.
Pieteikties nodarbībām acina, zvanot pa tālruni 28728523 (Svetlana). Dalībnieki var ierasties ar savām nūjām, taču nepieciešamības gadījumā inventārs tiks nodrošināts uz vietas.
Nūjošana ir viens no pieejamākajiem un saudzīgākajiem fizisko aktivitāšu veidiem. Regulāras nodarbības palīdz stiprināt muskuļus, uzlabot locītavu kustīgumu un veicināt sirds un asinsvadu veselību. Kustības svaigā gaisā uzlabo stāju, līdzsvaru un vispārējo pašsajūtu, kā arī mazina stresu un nogurumu. Nūjošana ir lielisks veids, kā ikdienā ieviest vairāk kustību, vienlaikus rūpējoties par veselību un emocionālo labsajūtu.