Kuldīgas novadā būvēs ap 100 miljonus eiro vērtu noliktavu kompleksu valsts aizsardzības vajadzībām
Kuldīgas novada Nīkrāces pagastā būvēs aptuveni 100 miljonus eiro vērtu Nacionālo bruņoto spēku noliktavu kompleksu, kurā paredzēts izbūvēt noliktavas, angārus, administratīvās ēkas, pievedceļus un inženiertehniskos pieslēgumus.
Objekta attīstība notiek atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa attīstības plānos 2025.–2036. gadam paredzētajam un tiks īstenota publiskās un privātās partnerības ietvarā. Būvniecību plānots uzsākt 2028. gadā, savukārt būvniecību plānots noslēgt 2029. gadā. Projektu Aizsardzības ministrijas deleģējumā īstenos “Valsts nekustamie īpašumi”.
Kuldīgas novadā jau patlaban atrodas trīs militārie objekti – Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štābs un Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljons Kuldīgā, Ventspils ielā, militārā bāze “Mežaine” Skrundā, kā arī Jaunsardzes centra pārziņā esošā Rudbāržu muiža Rudbāržu pagastā. Nacionālo bruņoto spēku klātbūtne un infrastruktūras izbūve veicinās reģiona ekonomikas attīstību un sildīs Kuldīgas novada ekonomiku, jo palielinās cilvēku skaita pieplūdumu, infrastruktūras sakārtošanu un jaunas darba vietas.
Vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja sākt dienesta gaitas Nacionālajos bruņotajos spēkos savas dzīves vietas tuvumā, lai apgūtu militārās iemaņas un vajadzības gadījumā spētu aizsargāt sevi, savus tuviniekus un mājas, kā arī novadu.
Aizsardzības nozare darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju ikdienu, taču vienlaikus aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un atbalstošiem valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā. Nacionālie bruņotie spēki neliegs pārvietošanos pa reģionālajiem un valsts ceļiem, taču uz militāro mācību laiku var tikt ierobežota kustība, par ko sabiedrība tiks informēta.