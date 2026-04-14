Paziņoti nākamo Dziesmu un deju svētku datumi
Nākamie jeb XXVIII Vispārējie latviešu dziesmu un XVIII deju svētki Rīgā norisināsies 2028. gada vasarā - no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, otrdien nolēma valdība.
Kultūras ministrija (KM) norāda, ka precīzu svētku norises vietu noteiks pēc svētku māksliniecisko koncepciju koprepertuāra nozarēm metu konkursu izstrādes un īstenošanas rezultātu paziņošanas gada trešajā ceturksnī un pārējo svētku pasākumu piemērotāko vietu izvērtēšanas līdz 2027. gada trešajam ceturksnim.
KM skaidro, ka svētku laiku vajag apstiprināt, lai varētu iespējami savlaicīgi tos sagatavot, tostarp izveidot rīcības komiteju un svētku nedēļas pasākumu plānu, nosakot norises vietas Rīgā un apstiprinot tās ar valdības rīkojumu.
Jau rakstīts, ka metu konkursos par Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas izstrādi un īstenošanu pieciem koncertiem kopumā saņemti 20 pieteikumi.
Kā iepriekš informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Lana Kazlauskiene, visvairāk - septiņi pieteikumi - saņemti koru lielkoncertam, pieci - latviešu skatuviskās dejas lieluzvedumam, četri - noslēguma koncertam, trīs - pūtēju orķestru koncertam un viens - kokļu mūzikas koncertam.
Konkursi norisinās divās kārtās. Vispirms žūrijas komisijas vērtēs iesniegtās metu idejas un to īstenošanas piedāvājumus. Pēc tam visaugstāk novērtēto dalībnieku, kura piedāvājums atbildīs arī kvalifikācijas prasībām, aicinās uz sarunu procedūru par iepirkuma līguma nosacījumiem.
LNKC norāda, ka metu konkursu mērķis ir iegūt mākslinieciski augstvērtīgus svētku koncertu mākslinieciskās koncepcijas metus, ko caurvij svētku virstēma "Sirdsapziņa".