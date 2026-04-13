ZZS par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu "airBaltic" lems otrdien
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcija par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" lems pēc frakcijas sēdes otrdien un tikšanās ar satiksmes ministru Ati Švinku (P), norādīja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Rokpelnis pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes vēl nevarēja atbildēt par ZZS pozīciju attiecībā uz īstermiņa aizdevuma piešķiršanu "airBaltic", norādot, ka šodien šo jautājumu skatīs valdības sēdē, kur tiks precizēta informācija.
Viņš klāstīja, ka tas pēc būtības norāda uz to, ka ZZS paustās bažas pirms divām nedēļām bijušas pamatotas, proti, ka informācija neesot bijusi savlaicīgi un pilnvērtīgi sagatavota.
"Tagad mums ir neilgs laiks, lai iepazītos ar to, ko [Satiksmes] ministrija un "airBaltic" maina savā pozīcijā, kas tiek pausts, uzlabots," sacīja Rokpelnis, norādot, ka ZZS Saeimas frakcijai otrdien ir ārkārtas frakcijas sēde, kurā ieradīsies satiksmes ministrs Atis Švinka (P), un pēc tās ZZS pieņems lēmumu.
Frakcijas sēde notiks plkst. 12.30.