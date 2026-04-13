Valsts policijas foto
Ceļā uz Jēkabpili pazudusi meitene. Policija lūdz palīdzību Ivetas Fjodorovas meklēšanā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2011. gadā dzimušo Ivetu Fjodorovu.
Meitene šī gada 5. aprīlī ap pulksten 21.30 devās uz Jēkabpili un līdz šim brīdim jaunietes atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 160 cm, melnas krāsas mati garumā līdz pleciem. Bija ģērbusies melnas krāsas ādas imitācijas virsjakā, gaiši zilas krāsas džinsa auduma biksēs un baltas krāsas sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot Ivetas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!