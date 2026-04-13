Šodien 11:19
Liepājā atklāta Jūras spēku vēsturei veltīta fotoizstāde
10. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā tika atklāta Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku izstāde, kas veltīta Jūras spēku attīstībai no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Izstādē apskatāmi vēsturiski materiāli un fotogrāfijas, kas atspoguļo Jūras spēku attīstību no Pirmā pasaules kara laikiem līdz pat neatkarības atjaunošanai un mūsdienām, iezīmējot to attīstību, uzdevumus un ieguldījumu valsts aizsardzībā un starptautiskajā sadarbībā. Izstāde sniedz iespēju iepazīt nozīmīgākos notikumus, vienības attīstību un cilvēkus, kuri veidojuši Jūras spēku identitāti.
Izstāde būs apskatāma Liepājas Latviešu biedrības namā līdz 2026. gada 28. aprīlim.
