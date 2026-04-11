Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 12:17
PVD robežkontrolē Krievijas imitētajos ikros konstatē neatļautas pārtikas piedevas
Laboratoriski pārbaudot uz Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas ņemtus Krievijas izcelsmes imitētu sarkano un melno ikru paraugus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis ES neatļautas pārtikas piedevas, liecina PVD publiskotā informācija.
PVD norāda, ka Krievijas izcelsmes 420 gramu imitētos sarkanos un melnos ikros "Zdorovye" konstatēta neatļauta pārtikas piedevu "E321", "E110" un "E124" izmantošana.
Dienestā skaidro, ka produktu izplatītājs ir sācis produktu atsaukšanu.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.