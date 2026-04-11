Turpinās Liepājas Industriālā parka izbūve
No 8. līdz 14. aprīlim Brīvības ielā, virzienā uz Liepājas centru, satiksme tiks novirzīta pa vienu joslu saistībā ar būvdarbiem Liepājas Industriālajā parkā. Projekts virzās uz priekšu ar jaunu ielu un krustojumu izbūvi, mērķējot piesaistīt vairāk nekā 275 miljonus eiro investīciju un radīt vismaz 1500 darbavietu.
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ziemas periodā aktīvi turpinās ielu un inženierkomunikāciju izbūve topošajā Liepājas Industriālajā parkā.
- Turpinās Čuguna ielas posma un regulējama krustojuma izbūve, kas būs jaunas iebrauktuve no Brīvības ielas ar visu nepieciešamo infrastruktūru un labiekārtojumu 120 m garumā.
- Uzsākti būvdarbi Martena ielas pagarināšanai(400m).
- Izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkumu process par būvdarbu veikšanu, lai demontētu mazuta bāzi, attīrītu piesārņoto teritoriju un izbūvētu Eksporta ielas savienojumu 400 m garumā.
Liepājas Industriālais parku attīsta Liepājas SEZ pārvalde un Liepājas valstspilsētas pašvaldība bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu, Liepājā. Tas robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija NATURA 2000. Saskaņā ar apstiprināto attīstības stratēģiju, plānots piesaistīt privātās investīcijas vairāk kā 275 milj. EUR apmērā un radīt vismaz 1500 jaunas darbavietas.