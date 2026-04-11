Martā Liepājā pasaulē nākuši 46 mazuļi
Šī gada martā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 46 mazuļi, un slimnīca pateicas vecākiem par uzticēšanos, nodrošinot drošu aprūpi, bezmaksas vienvietīgas palātas un sirsnīgas piemiņas dāvanas. Mediķu komanda ik dienu parūpējas par māmiņu un jaundzimušo drošību, palīdzot ģimenēm mierīgi uzsākt jauno dzīves posmu.
Šī gada martā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 46 jaundzimušie – 28 puisīši un 18 meitenītes. Mazuļa piedzimšana ir īpašs notikums katrai ģimenei, un mēs priecājamies, ka daļa no šiem skaistajiem stāstiem sākas tieši mūsu slimnīcā.
Slimnīca pateicas jaunajiem vecākiem par uzticēšanos un iespēju būt līdzās vienā no svarīgākajiem dzīves mirkļiem – bērna piedzimšanā. Vēlam, lai mazuļi aug veseli, stipri un laimīgi, bet ģimenēs netrūkst mīlestības, savstarpēja atbalsta un prieka kopā būšanas brīžos.
Sirsnīgs paldies arī Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas kolektīvam par profesionālo, atbildīgo un iejūtīgo darbu. Ik dienu mediķu komanda rūpējas par māmiņu un jaundzimušo drošību, sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību un atbalstu, palīdzot jaunajām ģimenēm droši uzsākt šo nozīmīgo dzīves posmu.
Lai nodrošinātu mierīgu un ģimenisku vidi pēc dzemdībām, slimnīcā visām jaunajām māmiņām bez maksas tiek nodrošināta vienvietīga palāta. Tas ļauj netraucēti atpūsties pēc dzemdībām, veltīt laiku mazulim un mierīgi izbaudīt pirmās kopīgās dienas kopā ar bērniņu.
Tāpat jaunie vecāki slimnīcā saņem nelielu piemiņas dāvanu – īpaši sagatavotu komplektu, kurā ietilpst mīļa miega lupatiņa–zaķītis un jaundzimušā kartīte. Tā ir simboliska, bet sirsnīga pirmā piemiņa par bērniņa piedzimšanu un šo nozīmīgo dienu ģimenes dzīvē.