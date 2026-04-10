Aizputē ar īpašiem notikumiem atzīmēs komponista Pētera Vaska 80. jubileju
2026. gada 16. aprīlī, tieši savā 80. dzimšanas dienā, komponists Pēteris Vasks būs klāt dzimtajā Aizputē.
Kā informē Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, savā jubilejas dienā komponists tiksies ar saviem klausītājiem tējas pēcpusdienā Aizputes Kultūras centrā, koncertā Aizputes Sv. Jāņa baznīca un, pateicoties tiešraidēm, arī ar talanta cienītājiem visā pasaulē.
Plkst. 15.00 Aizputes Kultūras centrā būs tikšanās ar komponistu - neformāla tējas pēcpusdiena, kur kopā ar aizputniekiem un talanta cienītājiem komponists dalīsies atmiņās par dzīvi Aizputē un savu radošo ceļu.
Plkst. 18.00 Aizputes Sv. Jāņa baznīcā notiks jubilejas koncerts, kurā kopā ar komponistu muzicēs viņa ilggadējie domubiedri - Latvijas Radio koris, kamerorķestris Sinfonietta Rīga un diriģents Sigvards Kļava.
Laikā, kad pavasaris Aizputē tā īsti sāk ieskrieties, šie notikumi pulcēs klausītājus vietā, kur aizvadīta komponista bērnība. Programmā skanēs Pētera Vaska meistardarbi, atklājot viņa mūzikai raksturīgo dziļo emocionālo un garīgo pasauli, kurā līdzās cilvēka iekšējai pieredzei klātesoša ir daba, ticība un cerība.
Ieeja tējas pēcpusdienā ir bez maksas, bet biļetes uz koncertu gan izpārdotas. Koncertu varēs klausīties tiešraidē Latvijas Radio 3 Klasika, kā arī skatīties un klausīties portālā LSM. Vēlāk vakarā tas būs skatāms arī Latvijas Televīzija 1. kanālā, bet visā pasaulē tiešraidi nodrošinās ARTE.
Koncerta apmeklētājus aicina ģērbties silti, lai baudījums būtu pilnvērtīgs gan garam, gan miesai.
Koncerts notiek programmas “Dienvidkurzemes dārgakmeņi” ietvaros, kas ir daļa no Liepāja 2027 Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas. Tā atgādina, ka Eiropas kultūras spēks sakņojas ne tikai metropolēs, bet arī mazpilsētās — vietās, kur cilvēks dzīvo ciešā saiknē ar savu vidi un veidojas personības ar dziļu iekšējo redzējumu. Aizpute ir viena no šādām vietām.