Lūdz atpazīt agresīvas jaunietes, kuras 15. maršruta trolejbusā fiziski iespaidoja kādu pasažieri
Rīgas pašvaldības policija lūdz sabiedrības palīdzību, lai identificētu jaunietes, kuras marta vidū 15. maršruta trolejbusā rupji traucēja sabiedrisko kārtību un fiziski iespaidoja kādu pasažieri.
Incidents noticis šā gada 16. martā ap pulksten 23.00. Jaunietes pārvietojās 15. maršruta trolejbusā virzienā no Latvijas Universitātes uz Ķengaragu, brauciena laikā klaji ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot sabiedrisko kārtību. Konflikts saasinājās brīdī, kad jaunietes gatavojās izkāpt no transportlīdzekļa – viena no viņām fiziski iespaidoja citu trolejbusa pasažieri.
Saistībā ar notikušo RPP ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu par sabiedriskās kārtības traucēšanu, personas miera traucēšanu un savas vai citu personu drošības apdraudēšanu. Saskaņā ar likumdošanu par šādu pārkāpumu fiziskai personai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz pat 500 eiro.
Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuri atpazīst policijas izplatītajos attēlos redzamās personas vai kuriem ir jebkāda izmeklēšanai noderīga informācija par šo incidentu, nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruņa numuru 67191115 vai vienotajam ārkārtas palīdzības izsaukumu numuram 112.