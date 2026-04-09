Skandāls ap Ukrainas olām Latvijā: pircēji sašutuši par neierasto marķējumu
Latvijas sabiedrībā uzvirmojušas asas diskusijas pēc tam, kad veikalu tīkla “LaTS” plauktos pamanītas no Ukrainas ievestas olas ar neierastu marķējumu – uz iepakojuma norādīts, ka dējējvistu turēšanas metode neatbilst Eiropas Savienības standartiem, vēsta 360TV Ziņas.
Kamēr sociālo mediju lietotāji un pircēji dalās divās nometnēs – tajos, kuri prioritāti piešķir zemai cenai, un tajos, kuri iestājas par dzīvnieku labturību un vietējo ražotāju atbalstu –, nozares eksperti brīdina par dziļākām problēmām, kas skar gan veselību, gan godīgu konkurenci.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) mierina satrauktos pircējus, skaidrojot, ka šāds marķējums nav rādītājs tam, ka produkts būtu bojāts vai bīstams veselībai. Tas ir juridisks pienākums informēt patērētāju, ka dējējvistas nav turētas atbilstoši tām labturības prasībām, kas ir saistošas Eiropas ražotājiem. PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga norāda, ka uz trešo valstu olām netiek izmantots ierastais ciparu marķējums (1, 2 vai 3), bet gan norādīta tikai izcelsmes valsts. Viņa uzsver, ka visas ievestās partijas tiek pakļautas laboratoriskai testēšanai gan uz robežas, gan ikdienas pārbaudēs, lai garantētu produktu drošumu.
Pretējās domās ir Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas vadītājs Jānis Gaigals. Viņš šādu situāciju sauc par "amorālu" un uzsver, ka jautājums nav tikai par vistu labsajūtu. Eiropas Savienībā ir aizliegti vairāk nekā 30 dažādi medikamenti, kurus trešajās valstīs joprojām drīkst izmantot putnkopībā. Līdz ar to pastāv risks, ka šīs vielas var nonākt patērētāju organismos. Tāpat vietējie ražotāji norāda uz kliedzošu nevienlīdzību – kamēr mūsu uzņēmējiem ir jāinvestē milzīgi līdzekļi standartu ievērošanā, tirgū tiek ielaista produkcija, kurai šādu prasību nav, tādējādi radot negodīgu cenu konkurenci, kurā vietējo produkciju "izspiež" no plauktiem.
Mazumtirgotāji situāciju vērtē pragmatiski, norādot, ka viņu uzdevums ir nodrošināt sortimentu visām iedzīvotāju grupām. SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” vadītājs Raimonds Okmanis rakstiskā atbildē uzsver, ka veikalu sortiments tiek veidots tā, lai tas būtu piemērots gan tiem, kuri izvēlas preces atbilstoši savai pārliecībai un dzīvnieku aizsardzībai, gan tiem, kuriem kritiskākie ir finansiālie apsvērumi. Galu galā tieši pircējs ir tas, kurš ar savu izvēli nosaka, kuri produkti paliks veikalos, taču vietējie ražotāji cer uz stingrāku Eiropas Komisijas aizsardzību, lai novērstu nozares pagrimumu zemāku standartu importa dēļ.