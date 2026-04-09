Likumsargi izglābj dzīvību uz gājēju pārejas pakritušam vīrietim.VIDEO
Rīgas pašvaldības policijas darbinieki galvaspilsētas centrā izglābuši dzīvību kādam uz gājēju pārejas pakritušam vīrietim, kuram bija apstājusies sirdsdarbība un elpošana.
4. aprīlī Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki, patrulējot Rīgas centrā, uz kādas gājēju pārejas pamanīja zemē guļošu vīrieti un apstājās, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Uzrunājot garāmgājējus, likumsargi noskaidroja, ka vīrietis pēkšņi sabrucis uz ielas. Par notkušo informēts arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Gaidot mediķu ierašanos, policisti ievēroja, ka cietušajam strauji pasliktinās veselības stāvoklis – viņam palēninājās pulss, mainījās sejas krāsa un pazuda elpošana. Likumsargi nekavējoties uzsāka sirds masāžu, kā rezultātā vīrietis atsāka elpot.
Pēc neilga brīža cietušā elpošana atkal apstājās, tāpēc policisti nepārtrauca atdzīvināšanas pasākumus un turpināja sirds masāžu līdz pat brīdim, kad notikuma vietā ieradās NMPD brigāde.
Pateicoties policistu izlēmībai un operatīvai rīcībai, kā arī NMPD mediķu tālākajam darbam, vīrieša stāvoklis tika stabilizēts, un viņš turpmākai ārstēšanai tika nogādāts medicīnas iestādē.