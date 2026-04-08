Melnsila ielā uz gājēju pārejas notriec cilvēku un pamet uz ceļa; aicina atsaukties aculieciniekus
Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam, kas notika Rīgā, Melnsila ielā, un kurā automašīnas "Audi A4" vadītāja uzbrauca gājējam, pēc kā notikuma vietu pameta.
Likumsargi noskaidrojuši, ka negadījums noticis 8. martā ap plkst. 15.30. Automašīnas "Audi A4" vadītāja, pārvietojoties pa Melnsila ielu virzienā no Āgenskalna ielas uz Kalnciema ielu, pie nama Melnsila ielā 2 uzbrauca gājējam. Cietušais tobrīd šķērsoja brauktuvi pa neregulējamu gājēju pāreju.
Uzreiz pēc sadursmes automašīnas vadītāja, neziņojot par notikušo policijai un nesniedzot palīdzību, pameta notikuma vietu.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Īpaši tiek lūgts pieteikties transportlīdzekļu vadītājus, kuru auto videoreģistratori varētu būt fiksējuši negadījuma brīdi vai minēto "Audi" automašīnu neilgi pirms vai pēc notikušā.
Iedzīvotāji tiek aicināti sniegt informāciju, zvanot pa tālruņa numuriem 67219866, 29153350 vai 112.