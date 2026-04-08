Vidējā ātruma radaru posmos novērota pozitīva tendence - tos plāno arī uz mazākas nozīmes ceļiem
Latvijā turpina paplašināt vidējā ātruma kontroles sistēmu, un jau no šodienas uz Kokneses–Tīnūžu šosejas darbu sāk vēl viens radars. Līdz ar to šogad kopumā plānots uzstādīt 17 jaunus radarus, palielinot kontrolēto posmu skaitu līdz 33 visā valstī, vēsta Latvijas Televīzija.
Atbildīgās iestādes norāda, ka šajos ceļa posmos novērojamas pozitīvas izmaiņas – samazinās gan pārkāpumu, gan ceļu satiksmes negadījumu skaits. Statistika liecina, ka avāriju skaits šādos posmos sarucis pat par aptuveni 40%, savukārt ievainoto skaits arī samazinās.
Būtiski krities arī citu pārkāpumu skaits. Ja pirms diviem gadiem tika fiksēti ap 55 000 pārkāpumu, tad pērn to bija jau par aptuveni 10 000 mazāk. Samazinājies arī gadījumu skaits, kad transportlīdzekļi piedalās satiksmē bez OCTA vai tehniskās apskates.
Jaunais radars Kokneses–Tīnūžu šosejā kontrolēs vidējo ātrumu 20 kilometru garumā, vienlaikus fiksējot arī citus pārkāpumus, tostarp apdrošināšanas un tehniskās apskates neesamību.
Tikmēr autovadītāju viedokļi par radaru efektivitāti dalās – daļa uzskata, ka tie uzlabo drošību, citi norāda, ka lielāka ietekme būtu biežākai policijas klātbūtnei uz ceļiem. Vienlaikus izskan arī aicinājumi šādus radarus uzstādīt ne tikai uz lielajām šosejām, bet arī uz reģionālajiem ceļiem.
Plānots, ka nākotnē vidējā ātruma radari tiks izvietoti arī uz mazākas nozīmes autoceļiem, jo to efektivitāte satiksmes drošības uzlabošanā jau esot pierādīta.