Iecavā sieviete mīklainos apstākļos zaudē dzīvību, izkrītot pa 7. stāva logu: kaimiņi atklāj baisas detaļas
Iecavā, izkrītot no daudzdzīvokļu ēkas septītā stāva loga, gājusi bojā 42 gadus veca sieviete. Saistībā ar notikušo Valsts policija aizturējusi vienu personu, vēsta raidījums “Degpunktā”.
Traģiskais negadījums noticis rīta pusē Sporta ielā. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi un mediķi konstatēja, ka 1984. gadā dzimusī sieviete no gūtajām traumām ir mirusi.
Mājas iedzīvotāji joprojām nespēj atgūties no šoka. “Prasīju, kas noticis...Skatos pa logu, un viņa jau tur guļ zaļajā zonā, apklāta ar zilo maisu,” ar šausmām notikušo atceras kāda kaimiņiene.
Tā kā traģēdija norisinājās rīta pusē, baismīgo skatu neviļus nācās pieredzēt gan garāmgājējiem, gan bērniem, kuri tobrīd atradās pagalmā.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju teikto, raidījums vēsta, ka sieviete izkritusi no dzīvokļa loga, kas atrodas pretī bērnu rotaļlaukumam.
Lai gan ikdienā mājoklī bijis klusums, iepriekšējā vakarā kaimiņi no tā dzirdējuši sievietes kliedzienus un trokšņus.
“Dzirdējām iepriekšējā vakarā, ka tur sieviete kliedza, vīrietis kaut ko klapēja un suns rēja. Mēs gājām pa abiem stāviem un meklējām, kur bija kaut kādas skaņas, bet nevarējām saprast,” stāstīja kāda mājas iedzīvotāja.
Vietējie iedzīvotāji arī norādījuši, ka bojāgājusī konkrētajā adresē pastāvīgi nav dzīvojusi. Valsts policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus.