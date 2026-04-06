Tramvajam strauji bremzējot, pasažiere gūst smadzeņu satricinājumu. Kas maksās par ārstēšanos? VIDEO
Kāda sieviete, braucot galvaspilsētas sabiedriskajā transportā, tramvajam strauji bremzējot, nokritusi un guvusi smadzeņu satricinājumu. Sieviete jau mēnesi ārstējas un nevar strādāt.
Kā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "4. studija" pastāstīja cietusī sieviete, brauciena laikā viņa stāvējusi kājās, turoties pie margas. Tramvajam pēkšņi un strauji bremzējot, sieviete kritusi pa kāpnēm, gūstot smadzeņu satricinājumu un ribu sasitumus.
Cietusī norādīja, ka pēc iesnieguma uzrakstīšanas ilgāku laiku nebija saņēmusi atbildi no pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" par tālāko rīcību ārstēšanās izdevumu kompensēšanai.
"Rīgas satiksmes" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane skaidroja, ka negadījuma brīdī pa tramvaja sliedēm braukusi vieglā automašīna, kas pēkšņi strauji bremzējusi, lai veiktu labo pagriezienu. Lai novērstu sadursmi, tramvaja vadītājs bijis spiests strauji bremzēt, kā rezultātā salonā krita pasažiere.
Uzņēmuma pārstāve norādīja, ka šādās situācijās izdevumus par ārstēšanos sedz negadījuma izraisīšanā vainīgā transportlīdzekļa obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA). Brīdī, kad policija būs noteikusi vainīgo autovadītāju, cietušajai tiks sniegta informācija par apdrošinātāju, pie kura vērsties pēc kompensācijas.