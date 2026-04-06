Šodien 11:49
"Ļoti skumja ziņa mums visiem" - Jūlija Stepaņenko dalījusies ar sēru vēsti
Mūžībā devies partijas "Apvienība Jaunlatvieši" biedrs Agris Celitāns, sociālajā tīklā "Facebook" paziņojusi politiķe Jūlija Stepaņenko.
Stepaņenko norāda, ka šī ir ļoti skumja ziņa visiem partijas biedriem. Viņa aizgājēju raksturo kā ļoti izpalīdzīgu, sirsnīgu un aktīvu komandas cilvēku.
Atminoties pēdējo tikšanos ar kolēģi, politiķe atklāj, ka vēl pirms nedēļas viņš piedalījies sabiedriskā aktivitātē, aicinot iedzīvotājus parakstīties par Braila ielas koku saglabāšanu. Lai gan sākotnēji Celitāna dalība šajā pasākumā nebijusi plānota, viņš tomēr ieradies atbalstīt savējos un uz atvadām visus iepriecinājis, ar savu spēcīgo balsi nodziedot dziesmu.
"Paldies Agrim par kopābūšanu un visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem," paužot skumjas par kolēģa zaudējumu, raksta Stepaņenko.