Spēcīga vēja brīdinājums Latvijas rietumu piekrastē būs līdz plkst. 3.00 svētdien
2026. gada 4. aprīlī, 18:22
Latvijas rietumos dzeltenais brīdinājums par spēcīgu vēju
Sestdienas vakarā Latvijas rietumu piekrastes rajonos būs spēcīgs vējš, liekot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram izsludināt dzelteno brīdinājumu.
Sinoptiķi brīdina, ka dienvidrietumu, rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 20 metriem sekundē.
Brīdinājums stājies spēkā plkst. 17 un būs aktuāls līdz plkst. 3 naktī uz svētdienu. Tas ir spēkā tādos rajonos kā Liepāja, Dienvidkurzemes novads, Ventspils, Ventspils novads, Kuldīgas novads un Talsu novads.
Laika prognoze svētdienai nav īpaši iepriecinoša, no rīta vietām ziemeļaustrumu rajonos vēl gaidāms lietus un slapjš sniegs, pēc tam nokrišņi mitēsies, bet vakarā Latviju no rietumiem sāks šķērsot jauna nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu.