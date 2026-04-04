2026. gada 4. aprīlī, 07:42
VIDEO; FOTO: Jauns.lv dodas uz Centrāltirgu meklēt Lieldienu noskaņas un gandrīz izpelnās pērienu!
Tuvojoties Lieldienu brīvdienām, Jauns.lv – kā tas ierasts – devās uz Rīgas Centrāltirgu, lai pasmaržotu un nogaršotu pavasara labumus.
Tirgotāji galvaspilsētas centrā svētku noskaņas kā vietējiem, tā tūristiem jau ir sarūpējuši. Netrūkst pūpolu – kā īstu, tā “ar ChatGPT veidotu” (skatieties video), netrūkst arī šokolādes un īsto olu.
Lieldienu noskaņa Rīgas Centrāltirgū
Cenas – tirgotāji apzvēr, ka olu svētkiem tuvojoties tās nav uzšāvušās debesīs. Satiekam arī šo svētku galveno “vaininieku” – Lieldienu zaķi, kurš izrādās tāds nerunīgs. Beigu beigās gandrīz izpelnāmies pērienu ar raženiem pūpola zariem!