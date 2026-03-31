Apdraudētas RTU Liepājas akadēmijas studentes: izvarošanas draudi un slēpta filmēšana dušā
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas akadēmija vairs neiesaka studentiem izmantot līdzšinējo dienesta viesnīcu un meklē alternatīvu dzīvesvietu pēc tam, kad tajā notikuši vairāki drošības incidenti, tostarp koplietojamās dušās atrasts telefons ar ieslēgtu kameru, vēsta "TV Kurzeme".
Pirms divām nedēļām kāda studente dušas telpās pamanīja noslēptu telefonu ar ieslēgtu kameru un vērsās Valsts policijā (VP). VP sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par seksuālu uzmākšanos pret vīrieti - viesstrādnieku, kurš tajā laikā atradās dušas telpās. Vīrietis noliedz filmēšanu.
RTU Liepājas akadēmijas studentu pašpārvaldes pārstāve Ērika Tropa atzīmēja, ka viesnīcā dzīvojošās meitenes no alkohola reibumā esošiem vīriešiem saņēmušas izvarošanas draudus. Arī Liepājas pašvaldības policija atzīst, ka uz šīm telpām jādodas salīdzinoši bieži, galvenokārt saistībā ar sabiedriskās kārtības traucēšanu, informēja tās pārstāve Elva Lubāne.
RTU studiju prorektores vietniece Ieva Rācenāja atzina, ka augstskola apsaimniekotāja SIA "O.A.G. Projekti" uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt drošu vidi vērusi vairākkārtīgi, taču sadarbība nav bijusi veiksmīga. Augstskola līgumu ar pakalpojuma sniedzēju pagaidām nelauž, taču lūgts divu nedēļu laikā nodalīt studentus no pārējiem iemītniekiem un vīriešu un sieviešu sanitārās telpas.