Sabiedrībai jābūt gatavai dronu draudiem, uzsver Bergmanis
Sabiedrībai jābūt gatavai, tā nav biedēšana, tā ir informēšana un rūpes par iedzīvotāju drošību – TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, runājot par dronu apdraudējumu un valsts drošību, uzsver Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis (AS).
Bergmanis ir pārliecināts, ka šis incidents ir laba mācība. “Ja mēs varam bez upuriem mācīties no šādām, ļoti pietuvinātām realitātēm, mācībām un uzlabot sistēmu, tad tikai tā, jo diemžēl Ukrainas un Izraēlas mācībām bija asins cena. Ir jāsaprot, ka ukraiņu militārās industrijas spējas ir izaugušas tik lielas, ka viņi var aizsniegt ļoti lielus attālumus. Pēc incidenta izskanēja, ka šādi notikumi var atkārtoties un bieži!”
Tāpēc, kā uzsver Bergmanis, būtiski sakārtot un uzlabot komunikāciju starp iestādēm, kā arī šūnu apraidi. “Sabiedrībai jābūt gatavai. Tā nav biedēšana, tās ir rūpes par iedzīvotāju drošību, tā ir informēšana,” viņš piebilst.
Savukārt politologs, RSU docents Mārtiņš Daugulis, runājot par sabiedrības informēšanu vai tieši pretēji – maldināšanu, norāda: “Pie sabiedriskā medija raksta “Brīdina par iespējamu dronu radītu apdraudējumu Balvu un Ludzas novadā” kā pavadošais fotoattēls ir maziņš lidojošs sporta droniņš. Ne sakara ar realitāti! Īstenība tomēr rada īstas lietas.”
Jau vēstīts, ka pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.