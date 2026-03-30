31. martā uz autoceļiem sāks darboties 23 stacionārās videokameras. Lūk, kur tās būs!
No rītdienas, 31. marta, tiks uzsākta 23 stacionāro videokameru darbība uz Latvijas ceļiem, pavēstījusi Valsts policija.
Ar tām tiks veikta atsevišķu administratīvo pārkāpumu fiksēšana – OCTA neesamība, derīgas tehniskās apskates neesamība, tāda transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, kā arī vinjetes neesamība tajos autoceļu posmos, kur tās iegāde ir obligāta.
Videokameru darbība tiks uzsākta turpmāk norādītajās 23 vietās visā Latvijā:
1. Autoceļš Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) (A4), 7,8. km;
2. Autoceļš Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) (A8), 23,0. km (virzienā uz Jelgavu);
3. Autoceļš Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) (A12), 38,9. km;
4. Autoceļš Tīnūži - Koknese (P80), 13,4. km;
5. Autoceļš Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), 156,6. km;
6. Autoceļš Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) (A5), 8,5. km;
7. Autoceļš Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7), 53,0. km;
8. Autoceļš Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) (A6), 280,1. km;
9. Autoceļš Rīga (Skulte) - Liepāja (A9), 113,1. km;
10. Autoceļš Rīga - Ventspils (A10), 104,2. km;
11. Autoceļš Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava) (A11), 43,4. km;
12. Autoceļš Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) (A12), 96,7. km;
13. Autoceļš Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) (A12), 155,8. km;
14. Autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13), 10,2. km;
15. Autoceļš Ventspils - Kuldīga - Saldus (P108), 71,1. km;
16. Autoceļš Krāslava - Dagda (P61), 20,3. km;
17. Augšdaugavas novads, apdzīvota vieta Silene, Riču iela (autoceļš P68), pie mājas Nr. 7;
18. Apdzīvota vieta Skaistkalne, Rīgas iela (autoceļš P89), pretī ēkai Nr. 1;
19. Apdzīvota vieta Svēte, autoceļš Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) (P95), 7,8. km (Lielsvētes iela);
20. Autoceļš Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) (P95), 43,4. km;
21. Autoceļš Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka (P131), 61,6. km;
22. Autoceļš Lapenieki - Ķekava - Ģūģi (P137), 5,0. km, pie krustojuma ar Ziemeļu ielu;
23. Apdzīvota vieta Rumbula, autoceļš Šķirotava - Saurieši (V35), 2,4. km (Granīta iela).
Pirms stacionārajām videokamerām ir izvietota ceļa zīme "Kontroles ierīce". Policija aicina transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības!