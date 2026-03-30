Liepājā izvietoti Lieldienu dekori
Radot pavasarīgu noskaņu, Liepājā izvietoti Lieldienu dekori – lielformāta krāsainas olas, putnu skulptūras un pūpolu motīva dekori.
FOTO: Liepāja uzplaukusi pavasara krāsās un Lieldienu noskaņās
Radot pavasarīgu noskaņu, Liepājā izvietoti Lieldienu dekori – lielformāta krāsainas olas, putnu skulptūras un pūpolu motīva dekori.
Rožu laukumā un iepretim RTU Liepājas filiāles ēkai starp lielformāta olām sasēduši putnu silueti, kas kustās līdzi vējam un rosina bērnus rotaļām. Olas šogad ieguvušas jaunu krāsojumu ar košu ziedu motīvu, papildinot līdzšinējo pūpolu tematiku.
Kārļa Zāles laukumā izvietoti krāsaini pūpolu un ziedu dekori, kas griežas vējā un kurus iespējams iegriezt arī pašiem. To efektu pastiprina saulē spīguļojoši vitrāžas stilā veidoti stikla elementi.
Dekori iespēju robežās izvietoti arī pie abām lielākajām pilsētas robežām, kā arī uz sadalošās saliņas Ganību un Zirņu ielā, lai svētku noskaņai rosinātu, jau iebraucot pilsētā.
Iedzīvotāji un viesi aicināti doties pastaigās, baudīt svētku atmosfēru un iemūžināt rotājumus. Lieldienu dekori Liepājā būs skatāmi līdz 9. aprīlim.