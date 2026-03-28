65 gadu vecumā atpakaļ skolā: Latvijā atvērs skolas senioriem
Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis vērienīgu konkursu. Visā valstī tiks atvērtas "skolas senioriem", kurās varēs apgūt digitālās prasmes, pārvaldīt finanses, uzlabot savu veselību un vienkārši atkal justies kā daļai no sabiedrības.
Nav runa par formālo izglītību, bet gan par mēģinājumu mainīt pašu pieeju vecumam. Organizatori iztēlojas šīs skolas kā centrus – vietas, kur vecāka gadagājuma cilvēki ne tikai iegūst zināšanas, bet atkal iesaistās sabiedrībā.
Konkursu izsludināja Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ar Labklājības ministrijas atbalstu. Kā uzsver ministrs Reinis Uzulnieks, reģionālās vizītes ir parādījušas, ka vecāka gadagājuma cilvēkiem ir gan enerģija, gan idejas, taču viņiem ne vienmēr ir resursi to īstenošanai. Jaunā projekta mērķis ir to mainīt, apkopojot vietējās iniciatīvas un pārvēršot tās konkrētās programmās.
Plānots atbalstīt vismaz 25 organizācijas visā valstī. Kopējais budžets ir 920 000 eiro. Katrā plānošanas reģionā tiks atlasīti vismaz pieci projekti. Minimālais finansējums vienam projektam ir 10 000 eiro (vismaz 22 senioriem). Maksimālais finansējums ir 45 000 eiro (vismaz 100 cilvēkiem).
Nodarbību tēmas ir ļoti praktiskas
Tās aptver digitālo un finanšu pratību, veselības jautājumus, aktīvu dzīvesveidu, kultūras un radošās iniciatīvas, kā arī jaunu prasmju apguvi — pat tādu, kas varētu būt noderīgas darba tirgū.
SIF Sociālās saliedētības departamenta direktores Aldas Sebre norāda, ka mērķis ir plašāks nekā tikai apmācība. Ir svarīgi atjaunot cilvēku iekļautības sajūtu. Šīs skolas ir iecerētas kā telpas, kur cilvēki var mācīties, diskutēt, izmēģināt jaunas lietas un sazināties — bez spiediena vai formalitātēm.
Projektiem jāsākas pēc līgumu parakstīšanas un tie var ilgt līdz diviem gadiem (bet ne vēlāk kā 2028. gada augustā). Visas nodarbības dalībniekiem būs bez maksas.
Pieteikties var Latvijas sabiedriskās organizācijas un fondi, kas jau strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pieteikšanās termiņš ir 2026. gada 10. maijs.