Šodien 10:19
Zināms, cik pērn nopelnījusi "Progresīvo" deputāte Levrence
"Progresīvo" Saeimas frakcijas deputāte Selma Teodora Levrence iesniegusi amatpersonas deklarāciju par 2025. gadu, kas atklāj summu, ko viņa saņēmusi par darbu parlamentā.
Progresīvo" Saeimas frakcijas deputāte Selma Teodora Levrence pērn par darbu parlamentā saņēma 32 393 eiro.
Papildu darbam Saeimā Levrence norādījusi, ka ir valdes locekle jaunatnes organizācijā "Protests".
Vēl 260 eiro Levrence pērn saņēma no Beļģijas uzņēmuma "Cooperation and Development Network Eastern Europe" kā honorāru par lekcijas pasniegšanu.
Levrencei pērn īpašumā bija dzīvoklis Rīgā. Deputātei nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas.
Levrence darbu Saeimā sāka 2025. gada jūnijā, jo Rīgas domē tika ievēlēta "Progresīvo" Saeimas deputāte Mairita Lūse, kurai līdz ar to nācās nolikt Saeimas deputātes mandātu.