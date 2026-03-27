Notiesātais Rihards Gorkšs paziņojis par domes deputāta mandāta nolikšanu
26. marta Ķekavas novada domes sēdē deputāts Rihards Gorkšs publiski paziņojis par deputāta mandāta nolikšanu.
Kā vēsta Ķekavas novada pašvaldības mājaslapa, 26. marta domes sēdē deputāts Rihards Gorkšs (“Latvijas attīstībai”, “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”) publiski paziņoja, ka atsakās no deputāta mandāta, informējot klātesošos kolēģus un sabiedrību par savu lēmumu un tā iemesliem īsumā. Paziņojums izskanēja domes sēdes darba kārtības ietvaros un tika fiksēts sēdes protokolā, kā tas paredzēts oficiālai paziņošanai.
Pašvaldībā saņemts R. Gorkša iesniegums par Ķekavas novada domes deputāta pilnvaru priekšlaicīgu izbeigšanu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam rakstveida pieteikuma formātam. Šo atkāpšanās jautājumu plānots izskatīt un pieņemt lēmumu nākamajā domes sēdē 23. aprīlī; tas tiks iekļauts darba kārtībā kā atsevišķs jautājums ar sagatavotu lēmumprojektu.
Atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likumam pilnvaras beidzas pirms termiņa brīdī, kad dome pieņem lēmumu par pilnvaru izbeigšanu, pamatojoties uz deputāta personisku rakstveida iesniegumu, t.i., tiesiskais fakts iestājas ar domes lēmuma pieņemšanas brīdi un tā stāšanos spēkā. Līdz šim lēmumam deputāts saglabā amata statusu un tiesības, tostarp iespēju piedalīties sēdēs, balsot un pildīt citus ar amatu saistītos pienākumus, līdz netiek pieņemts oficiāls lēmums par pilnvaru izbeigšanu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka dažas dienas iepriekš Rīgas pilsētas tiesa atzinusi futbola kluba "Auda" valdes locekli Rihardu Gorkšu par vainīgu lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un sodījusi viņu ar sabiedrisko darbu uz 90 stundām bez mantas konfiskācijas un atņēmusi tiesības ieņemt valdes locekļa amatu komercsabiedrībās uz diviem gadiem.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka futbola klubā "Auda" darbojas Rihards Gorkšs un Juris Gorkšs. Iepriekš Rihards Gorkšs bija arī Latvijas U-17 meiteņu futbola izlases galvenais treneris. Rihards ir Latvijas futbola izlases ilggadējā kapteiņa, tagad Latvijas Darba devēju konfederācijas vadītāja Kaspara Gorkša brālis.