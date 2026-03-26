Aizvadīta piektā Liepājas pilsētas vietējās grupas (ULG) sanāksme
Liepājas ULG piektajā sanāksmē 24. martā vietējās NVO vienojās par aptaujām, fokusdiskusijām un komunikācijas kampaņu, lai uzlabotu jauniešu drošību, īpaši pasīvo un riska grupu jauniešu vidū. Tika noteiktas iepirkumu prasības un uzsvērta jauniešu līdzdalība visās aktivitātēs.
Liepājas pilsētas vietējās grupas (ULG) piektā sanāksme notika 2026. gada 24. martā, pulcējot divas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas strādā ar pasīviem un riska grupas jauniešiem un arī ģimenēm – “Attīstības platforma You+” un “House of Hope”. Sanāksme tika organizēta, lai turpinātu darbu pie testēšanas darbību plānošanas, kur tika nolemts veikt divus iepirkumus – veikt aptaujas un fokusdiskusiju ar pasīviem un riska grupas jauniešiem Liepājā, tostarp jauniešiem no dažādiem Liepājas mikrorajoniem, kā arī organizēt komunikācijas kampaņu par jauniešu drošību Liepājā.
Tika apspriests, ka abās aktivitātēs jāiekļauj jauniešu līdzdalības aktivitātes. Tā pat arī tika noteiktas specifikācijas un prasības abiem iepirkumiem, kas jāorganizē jau tuvākajā nākotnē. Sanāksmes dalībnieki dalījās ar idejām un pārdomām par komunikācijas kampaņas materiāliem, to saturu, plānošanu un pašu ideju realizācijas procesu.
Tāpat kā visas pārējās sanāksmes, arī šī sanāksme noslēdzās ar visu dalībnieku atsauksmēm par līdz šim paveikto, kā arī vēlreiz pateicās par iespēju piedalīties Liepājas ULG sanāksmē, paužot vēlmi turpināt sadarbību. Galvenie secinājumi ietvēra to, ka ir svarīgi strādāt ar jauniešu drošības jautājumiem, īpaši ar pasīvajiem un riskam pakļautajiem jauniešiem.