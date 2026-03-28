Saldus novada vēlēšanu komisija meklē iecirkņu darbiniekus
Lai nodrošinātu 15. Saeimas vēlēšanu norisi, Saldus novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties kandidātus darbam Saldus novada vēlēšanu iecirkņos.
Pieteikumi iesniedzami no 2026.gada 1.aprīļa līdz 23.aprīlim.
Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 2026.gada 3.oktobrī. Informējam, ka klātienē darbs vēlēšanu iecirkņa komisijā ir paredzēts no 28.septembra līdz 3.oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikos, kā arī jāvelta laiks vēlēšanu iecirkņa iekārtošanai, balsu skaitīšanai un materiālu nodošanai.
Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt Latvijas Republikas pilsoni, kurš:
- prot latviešu valodu vismaz C1 līmenī;
- ir ieguvis vismaz vispārējo vidējo izglītību;
- nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai pašvaldības domes deputāts;
- vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
- nav kādas citas vēlēšanu komisijas loceklis;
- ir ar pietiekamām profesionālajām spējām amata pienākumu veikšanai;
- spēj pilnvērtīgi pildīt amata pienākumus (piemēram, izmanto kvalificētus elektroniskās identifikācijas līdzekļus dokumentu parakstīšanai – elektronisko parakstu u.c.).
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu iecirkņa komisijā ir:
- reģistrētas politiskās partijas vai to apvienības valdes pilnvarotajai personai;
- Saldus novada vēlēšanu komisijas loceklim;
- ne mazāk kā desmit vēlētājiem.
Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 2026.gada 23. aprīlim jāiesniedz Saldus novada klientu apkalpošanas centros vai, elektroniski parakstīta, jānosūta uz e-pasta adresi velesanas@saldus.lv
Vēršam uzmanību, ka papīrā parakstīti un ieskenēti/nofotografēti pieteikumi elektroniski NETIEK pieņemti.