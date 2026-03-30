Latvija - olu ražošanas karaļvalsts
Par olu trūkumu latviešiem nevajadzētu sūdzēties, jo olu ražošana mūsu valstī ir pietiekami attīstīta un būtiski pārsniedz vietējo patēriņu. Saskaņā ar jaunākajiem oficiālajiem datiem, Latvijā ik gadu saražo aptuveni 800–860 miljonus olu (2024. gadā - 859 miljonus).
Vairāk nekā puse Latvijas vistu izdētās olas tiek eksportētas – lielākoties uz tuvējām Eiropas Savienības valstīm, bet mēs arī importējām olas. Tas ir tāpēc, ka Latvijas vistas dēj brūnās olas, bet uz Lieldienām daudzi vēlas iegādāties baltās olas, jo uzskata, ka tās var košāk nokrāsot. Varbūt arī krāsa būs spilgtāka, bet tas nenozīmē, ka olu kaujās uzvarēsiet, jo brūnajām olām čaumala lielākoties ir stiprāka.
Vidēji uz vienu Latvijas iedzīvotāju ir 2,4 dējējvistas, un katrs no mums vidēji dienā apēd pusotru olu. Globālās statistikas dati liecina, ka Latviju var uzskatīt par olu karaļvalsti, jo tā ieņem otru vietu pasaulē pēc saražoto olu skaita un eksporta uz vienu iedzīvotāju
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamentā Jauns.lv informēja, ka Latvijā pērn bija reģistrētas 3242 mājputnu saimniecības, kurās kopumā turēti 6,9 miljoni putni, no kuriem dējējvistas veidoja 65%. Tas ir, Latvijā ir 4,485 miljoni dējējvistu.
Te jāpiebilst, ka Latvijā mājputnu (īpaši dējējvistu) saimniecības ir ļoti dažādas - no pavisam mazām piemājas saimniecībām (10-200 vistas) līdz industriāliem kompleksiem ar simtiem tūkstošu vistu. Latvijā ir daži desmiti lielu profesionālu fermu, bet tūkstošiem mazu saimniecību. Piemēram, Balticovo fermās, kas atrodas visā Latvijā, mīt ap 3,5 miljoniem vistu, bet Alūksnes putnu fermā ap 415 000 dējējvistu.
Latvijā olu pašnodrošinājums sasniedz 180%, skaidro ZM. Olu patēriņš mūsu valstī desmit gadu laikā pieaudzis par 10% (2015. gadā patērēja - 436 miljonus olu, bet 2024. gadā - 478 miljonus), bet ražošana pieaugusi par 34% (pirms desmit gadiem Latvijā saražoja - 698 miljonus olu, bet 2024. gadā – 859 miljonus).
Pēc “Eurostat” datiem 10 gadu laikā olu eksports kāpis par 110%: 2025. gadā eksportētas 587 miljons olu, bet importēti 411 miljoni. Latvija pērn olas importēja galvenokārt no Lietuvas (69%), Ukrainas (13%), Somijas (9%), Polijas (3%) un Igaunijas (2%). Savukārt Latvija eksportē vistu olas uz daudzām valstīm - galvenokārt Eiropas Savienības valstīm: Lietuvu, Igauniju, Poliju, Nīderlandi, mazākos apmēros uz Itāliju, Vāciju, Franciju, Beļģiju, Ungāriju un Slovēniju. Mūsu vistu olas nonāk arī tālākās valstīs, piemēram, Gambijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, bet uz tām olu eksports ir salīdzinoši neliels.