3 recepšu idejas, kā maltītēs iekļaut olas
Olas ir viens no vērtīgākajiem pārtikas produktiem, kas sniedz enerģiju visas dienas garumā. Tās ir bagātas ar olbaltumvielām, vitamīniem un minerālvielām, kas veicina mūsu labsajūtu. “Ēstprieks” atbalstītājs “Balticovo” atgādina, ka olas ir lieliska sastāvdaļa dažādos ēdienos un universāls produkts, ko var viegli iekļaut ēdienkartē, radot gan gardas uzkodas, gan pilnvērtīgas maltītes.
“Vārīta ola ir viens no visātrākajiem, vienkāršākajiem un veselīgākajiem veidiem, kā uzturā izmantot olu un uzņemt tik ļoti svarīgās olbaltumvielas. Tieši vārīta ola nodrošina augstāko olbaltumvielu uzsūkšanos organismā. Šādā veidā cilvēka organisms uzņem aptuveni 90% no olā esošajām olbaltumvielām, tikmēr salīdzinot, ja uzturā izmantotu termiski neapstrādātu olu, sagremojamība būtu vien ap 50%,” stāsta Toms Auškāps “Balticovo” komunikācijas un attīstības direktors, valdes loceklis.
Sparģeļu un kūpināta laša sacepums ar garnelēm un olām
Sastāvdaļas 6 porcijām:
- 200 g krēmsiers ar zaļumiem
- 100 ml saldais krējums
- 4 “Balticovo” olas
- 150 g kūpināta laša gabaliņi
- 200 g sparģeļi
- 1 ēd. k. sakapātas dilles
- 3 šķēles baltmaize
- 3 loksnes kārtainā mīkla
- 1 gurķis
- ½ tējkarote ingvera pulveris
- 100 g vegānu vai zivju sarkanie ikri
- Redīsu dīgsti
Pagatavošanas gaita:
- Saputo krēmsieru ar saldo krējumu, tad pievieno sakapātas dilles, laša gabaliņus un šķipsniņu sausa ingvera. Pēc tam iemaisa olu un smalki sagrieztus sparģeļu kātiņus, bet galotnītes atstāj dekorēšanai.
- Uzvāra olas (aptuveni 10 – 15 minūtes)
- Sagriež baltmaizi bez garoziņām nelielos kubiņos, liek to cepamajās formās un pārlej pāri saputoto masu un cep iepriekš uzsildītā cepeškrāsnī 7 minūtes 140°C.
- Ņem cepamās formiņas ārā no cepeškrāsns un virsū klāj izrullētu un cepamās formas diametrā izgrieztu kārtaino mīklu, un turpina cept 6 - 7 minūtes 200°C līdz mīkla gatava.
- Izņem no cepamās formas gatavo sacepumu, apmetot to otrādi.
- Paralēli applaucē sparģeļu galotnes verdošā ūdenī 30 sekundes.
- Dekorē sacepumu ar sparģeļu galotnītēm, laša filejas šķēlēm, lobītām vārītām garnelēm, mīksti vārītu olu pusītēm, svaigām, plāni sagrieztām gurķu šķēlītēm, redīsu dīgstiem un vegānu vai zivju sarkanajiem ikriem.
Vārītu olu, spinātu un siera pīrāgs ar kārtaino mīklu
Sastāvdaļas:
- 2 gb kārtainās mīklas plāksnes
- 4 gb “Balticovo” olas
- 100 g spinātu lapas
- 2 gb šalotes sīpoli
- ½ tējkarotes malta kumīna
- 2 ēdamkarotes krēmsiera
- 100 g rīvēta Holandes siera
- Sāls, pipari pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Kārtainās mīklas plāksnes pārgriež uz pusēm, iegūstot četrus vienāda izmēra kvadrātus.
- Mīklas kvadrātus liek uz cepešpannas, kas izklāta ar pergamenta papīru, un atstāj istabas temperatūrā uz 1 stundu.
- Sagatavo pildījumu: sajauc vārītas, sarīvētas olas, spinātus, šalotes sīpolus, rīvētu Holandes sieru un krēmsieru. Masai pievieno sāli, piparus un kumīnu, rūpīgi samaisa.
- Atpūtināto mīklu cep iepriekš uzkarsētā krāsnī 180 °C temperatūrā 10 minūtes, līdz tā viegli paceļas.
- Izņem no cepeškrāsns, ļauj nedaudz atdzist, pēc tam no katra kvadrāta uzmanīgi noņem augšējo slāni. Uz apakšējās daļas liek sagatavoto pildījumu, pārklāj ar noņemto augšējo slāni un cep vēl 7 minūtes.
- Pīrāgus pasniedz siltus.
Pufīgās pankūkas
Sastāvdaļas:
- 4 gb olu dzeltenumi
- 4 gb olu baltumi
- 2 ēdamkarotes cukurs
- 100 ml piens
- 1 šķipsna sāls
- 3 ēdamkarotes izsijāti pašbriestošie milti (var izmantot arī parastos miltus)
- ½ tējkarote vaniļas cukurs
- sviests/eļļa cepšanai
Pagatavošanas gaita:
- Olu dzeltenumus sakuļ ar pienu, cukuru un vaniļas cukuru, pievieno sāli un miltus, rūpīgi samaisa līdz viendabīgai konsistencei.
- Atsevišķā traukā olu baltumus saputo stingrās putās, tad uzmanīgi iemaisa dzeltenumu masā, lai masa saglabātu gaisīgumu – nepārmaisīt!
- Pannu uzkarsē uz vidēji zemas uguns, pievieno nelielu daudzumu taukvielu. Uz pannas liek sagatavoto masu, pievieno pāris ēdamkarotes ūdens, lai veidotos tvaiks, un uzliek vāku. Cep uz lēnas uguns līdz zeltainai krāsai, tad uzmanīgi apgriež un cep arī otru pusi.
- Pasniedz siltas ar ievārījumu, medu, ogām vai putukrējumu.
.
Kustība “Ēstprieks” tika radīta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcu un “Maxima Latvija” ar mērķi – papildus Veselības ministrijas nodrošinātajai ēdināšanai, piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem garšīgu, daudzveidīgu un veselīgu uzturu. Līdz 3. novembrim norisinās visaptveroša ziedošanas un izglītošanas kampaņa, lai veicinātu sabiedrības zināšanas par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vietēji audzētu un ražotu produktu izmantošanu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem, tostarp “Balticovo”, ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā.
Lai turpinātu rūpes par bērnu maltītēm kopā ar “Ēstprieks”, kas sekmē atlabšanas procesu un kļūst par dienas gaidītāko daļu, arī katrs no mums var iesaistīties vairākos veidos, kas ziedojuma formā nonāks pie Bērnu slimnīcas pacientiem - iegādājoties īpašas uzdevumu grāmatiņas “Maxima” veikalos un “Barbora” internetveikalā, novirzot savu PALDIES kartes uzkrājumu, ziedojot savu depozītu "Maxima" veikalu taromātos u. c.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.co