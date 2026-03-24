Kandavas puses iedzīvotāji sākuši parakstu vākšanu par autoceļa Valdeķi-Zemīte asfaltēšanu.
Novadu ziņas
Šodien 05:01
Vāc parakstus par ceļa posma Valdeķi - Zemīte pārbūvi
Iedzīvotāji aicina atjaunot slikti novērtēto P109 grants posmu (4,95–13,04 km) no Valdeķiem uz Zemīti, kur satiksmes intensitāte sasniedz 648 transportlīdzekļus diennaktī, tostarp 12% no tiem ir kravas aoto. Lai gan tehniskais projekts ir gatavs, tas netiek īstenots. Parakstīties par ceļa pārbūvi var Zemītes un Valdeķu iestādēs, kā arī Kandavas Tūrisma informācijas centrā.
"Problemātiskais autoceļa grants segums novērtēts ar vērtējumu “slikts” un atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem, satiksmes intensitāte šo autoceļa posmu diennaktī izbrauca 648 transportlīdzekļi diennaktī, tajā skaitā 12% – kravas transports. Tehniskais projekts ir izstrādāts un nu guļ plauktā! Parakstīties var - Zemītes tautas namā, Zemītes bibliotēkā, Zemītes pagasta veikalā "Vītoli", Valdeķu bibliotēkā un Kandavas Tūrisma informācijas centrā.