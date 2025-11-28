FOTO: Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvalde.
Novadu ziņas
Šodien 10:31
Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvaldei īpaša diena - saņemts jauns autobuss
Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvalde saņēmusi jaunu autobusu, kas uzlabos bērnu, sportistu, amatierkolektīvu un citu pasažieru drošību un ērtības. Jaunais transports nodrošinās uzticamākus braucienus mācībām, sacensībām un kultūras pasākumiem, stiprinot kopienas ikdienu.
Paldies ikvienam, kas iesaistījās šī projekta īstenošanā! Kopā mēs rūpējamies par savu pilsētu un veidojam ērtāku, drošāku nākotni.