Foto: Jānis Mazitāns
Novadu ziņas
Šodien 07:12
Ievēl apvienotās Kandavas un pagasta iedzīvotāju padomes vadītājus
10. februārī notika pirmā oficiālā kopā sanākšana un dalībnieki balsoja par to, kurš tad apvienoto padomi vadīs.
Šim amatam tika izvirzīti divi kandidāti – Iveta Grunte, kas līdz šim ir bijusi Kandavas pilsētas konsultatīvās padomes vadītāja, un viņas kolēģis pagasta padomē – Kristaps Riba.
Vairākums klātesošo nobalsoja par I. Grunti, savukārt K. Riba atbalstu guva kā vadītāja vietnieks, solot turpināt savas priekšteces – Jeļenas Šnikvaldes pilsētas padomē jau iesāktos darbus. Visbeidzot par padomes sekretāri pierunāja kļūt Kristu Leimani.