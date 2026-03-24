Līvānos pirmdienās atjaunots sabiedriskā autobusa maršruts uz Draudzes kapsētu.
Novadu ziņas
Šodien 07:29
Pirmdienās uz Līvānu Draudzes kapiem brauks mikroautobuss
No 30. marta Līvānu novada pašvaldība atjauno mikroautobusa kustību uz Līvānu Draudzes kapiem, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu nokļūšanu, lai apmeklētu un koptu savu tuvinieku atdusas vietas.
Tāpat kā citus gadus, autobuss kursēs plkst.10.00 no pieturas “Gaisa tilts” ar apstāšanos katrā pieturvietā. Izbraukšana atpakaļ uz pilsētu plkst.12.00. Autobusa kursēšanas datumi aprīlī un maijā: 13.aprīlis, 27.aprīlis, 11.maijs, 25.maijs.