Pirmdienās uz Līvānu Draudzes kapiem brauks mikroautobuss
Līvānos pirmdienās atjaunots sabiedriskā autobusa maršruts uz Draudzes kapsētu.
No 30. marta Līvānu novada pašvaldība atjauno mikroautobusa kustību uz Līvānu Draudzes kapiem, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu nokļūšanu, lai apmeklētu un koptu savu tuvinieku atdusas vietas.

Tāpat kā citus gadus, autobuss kursēs plkst.10.00 no pieturas “Gaisa tilts” ar apstāšanos katrā pieturvietā. Izbraukšana atpakaļ uz pilsētu plkst.12.00. Autobusa kursēšanas datumi aprīlī un maijā: 13.aprīlis, 27.aprīlis, 11.maijs, 25.maijs.

Citi šobrīd lasa