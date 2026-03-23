PVD: Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 22 mežacūkām
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 22 mežacūkām, kamēr nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 20 mežacūkām, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publiskotā informācija.
Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta 12 mežacūkām Talsu novadā, tostarp četrām mežacūkām Dundagas pagastā, trim mežacūkām Abavas pagastā, divām mežacūkām Ķūļciema pagastā, vienai mežacūkai Balgales pagastā, vienai mežacūkai Mērsraga pagastā un vienai mežacūkai Strazdes pagastā.
ĀCM pagājušajā nedēļā konstatēts arī sešām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp četrām mežacūkām Smārdes pagastā, vienai mežacūkai Pūres pagastā un vienai mežacūkai Sēmes pagastā, vienai mežacūkai Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā, vienai mežacūkai Dienvidkurzemes novada Embūtes pagastā, vienai mežacūkai Dobeles novada Īles pagastā un vienai mežacūkai Mārupes novada Mārupes pagastā.
Tādējādi ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 280 mežacūkām 18 novadu 70 pagastos.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 491 mežacūkai, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, 2024. gadā - 1433 mežacūkām, bet 2025. gadā - 1500 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēts arī viens ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē - ĀCM uzliesmojums konstatēts SIA "Vaiņodes bekons" cūku novietnē ar 22 262 mājas cūkām Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM Ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
