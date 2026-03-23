Daugavpiliešiem zūd cerība atrast darbu pilsētā
Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, samazinājies daugavpiliešu optimisms par iespējām atrast darbu pilsētā, noskaidrots Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2025. gadā veiktajā aptaujā par dzīves kvalitāti deviņās pilsētās, izņemot Rīgu.
2022. gadā respondentu īpatsvars, kas piekrita vai daļēji piekrita, ka darbu pilsētā atrast ir viegli, bija 34,2%. Savukārt pērn šādu atbildi snieguši 25,5%. 2017. gadā uz šo jautājumu apstiprinoši atbildēja vien 4,1% respondentu.
Vērtējums par to, vai pilsētā ir viegli atrast mājokli par pieņemamu cenu, visos trīs gados bija līdzīgs - 43,5%, 43% un 40,7% attiecīgi 2025., 2022. un 2017. gadā.
Kopumā ar dzīvi pilsētā ir apmierināts vairākums aptaujāto - 72% pilnībā piekrīt, ka ir apmierināti, bet 25,1% daļēji piekrīt.
Tāpat teju visi respondenti ir apmierināti ar pilsētas sakoptību un pilsētas zaļajām zonām. Aptuveni 90% daugavpiliešu ir apmierināti un drīzāk apmierināti ar gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni Daugavpilī vai apkārtnē.
54,7% pilsētnieku ir apmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstiem un slimnīcām Daugavpilī.
Saskaņā ar CSP informāciju Daugavpilī aptaujas gaitā veiktas 702 individuālās intervijas.