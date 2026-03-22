Šodien 16:57
Vairāk nekā trešdaļu Latvijas iedzīvotāju ikdienā ierobežo veselības problēmas
Pagājušajā gada beigās Latvijā bija vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju, kuriem bija veselības problēmas, kas vismaz iepriekšējos sešus mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
To, ka bijuši ierobežojumi saistībā ar veselības problēmām, atzinuši kopumā 35,9% iedzīvotāju. Tostarp 10,1% bija stipri ierobežojumi.
Visbiežāk stipri ierobežojumi bijuši vecāka gada gājuma iedzīvotājiem, tomēr 1,5% iedzīvotāju stiprus ierobežojumus veselības problēmu dēļ izjutuši arī vecumā no 16 līdz 24 gadiem.