Ogres novada pašvaldība pret Valsts valodas centru: Ciemupē atbrīvojas no padomju mantojuma - Pionieru ielas
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā par ielas nosaukuma “Pionieru iela” maiņu Ciemupē, piedāvājot vairākus jaunus nosaukuma variantus un aicinot izteikt viedokli. Pirms trim gadiem Valsts valodas centrs iebilda pret Pionieru ielas pārdēvēšanu, jo nosaukums vairs it kā neatgādinot par okupācijas laiku.
Ar Ogres novada pašvaldības domes 2025. gada 30. oktobra lēmumu “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par ielas nosaukuma maiņu” publiskajai apspriešanai nodota iecere par ielas nosaukuma “Pionieru iela”, kas atrodas Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, maiņu uz publiskai apspriešanai izvirzītajiem ielas nosaukuma variantiem:
* Celmlaužu iela;
* Pļavas iela;
* Dāvja Ādama iela;
* Loka iela;
* Upes iela;
* Ciemupes iela;
* Pirmā iela;
* Jaunatnes iela;
* Lībiešu iela;
* Rītausmas iela;
* Skautu iela;
* Lata iela.
Publiskās apspriešanas termiņš ir 30 dienas – no 2025. gada 6. novembra līdz 5. decembrim.
Publiskās apspriešanas forma ir anketa, kas pieejama Ogres novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv aizpildīšanai rakstveidā un iesniegšanai Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pagastu pārvaldēs, kā arī, nosūtot elektroniski parakstītu uz oficiālo elektronisko adresi, e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv vai papīra formā pa pastu uz adresi: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001, ar norādi “Publiskā apspriešana ielas nosaukuma maiņai”. Publiskās apspriešanas rezultātu pārskats tiks publicēts Ogres novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.
Pionieru kaujas
Jauns.lv jau rakstīja, ka trīspadsmit Latvijas pilsētās vai ciemos bija saglabājušās Pionieru ielas. Vietvaras saņēma biedrības “Publiskās atmiņas centrs” aicinājumu – pārdēvēt Pionieru ielu nosaukumus, jo šis nosaukums esot saistīts ar komunistiskā totalitārā režīma godināšanu. Vairākas pašvaldības pirms trim gadiem vērsās Valsts valodas centrā (VVC) pēc skaidrojuma, kā to veikt, un vai tas ir atbalstāms. VVC par pārsteigumu vietvarām 2022. gadā spurojās pretī pašvaldību iecerēm, kuras vēlējās pārdēvēt labskanīgākos vārdos Pionieru ielas, lai tās vairs neatgādinātu par padomju okupācijas laiku. VVC vietvarām, kuras sasparojušās pārsaukt ielu nosaukumus, kuri neatgādinātu par okupācijas laika “obligāti brīvprātīgo” bērnu organizāciju. VVC visām pašvaldībām izsūtīja pēc būtības identiskas vēstules, kurās uzsver, ka vārdam “pionieris” ir angliska izcelsme, un tā saistība ar padomisko nozīmi “vairs nav aktuāla”.