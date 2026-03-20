Ratnieks komentē nesaskaņoto masveida lūgšanos uz gājēju ietves Pļavniekos
Saistībā ar iedzīvotāju uzfilmēto video ar masveida lūgšanos uz gājēju ietves Pļavniekos Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir vērsies Valsts Drošības dienestā, lai veiktu pārbaudi, kā arī Rīgas pašvaldības policija bija ieradusies notikuma vietā un jau uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu, vēsta Inese Ozoliņa, Rīgas vicemēra Ratnieka padomniece.
Vienlaikus Ratnieks norāda, ka šis notikums vēlreiz apliecina līdzšinējās imigrācijas politikas sekas un nepieciešamību nevis diskutēt, izvērtēt, taisīt pētījumus, bet nekavējoties aizvērt imigrācijas slūžas ciet. To var izdarīt tikai valsts līmenī – atbildīgajai ministrijai, valdībai un Saeimai, pieņemot stingru imigrācijas regulējumu.
Ratnieks arī uzsver, kamēr Rīgas domes vadībā tiks pārstāvēta Nacionālā apvienība, Rīgā netiks būvētas mošejas.
Ratnieks ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos.
Rīgas pašvaldības policijā Jauns.lv par šī rīta incidentu izteicās šādi: "Saistībā ar notikušo Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijā šobrīd ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Plašāku informāciju būs iespējams sniegt pēc notikušā apstākļu skaidrošanas."