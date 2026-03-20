Uzlabota piekļūšana Pabažu ezeram
Saulkrastu novada Pabažos par 36 875 eiro izbūvēta un atjaunota gājēju taka, lai nodrošinātu drošu, ērtu piekļuvi Pabažu ezera peldvietai un uzlabotu infrastruktūras ilgtspēju.
Saulkrastu novada Pabažos pabeigti darbi projektā “Pabažu ezera pieejamības nodrošināšana”, kura ietvaros veikta gājēju takas izbūve un esošā celiņa atjaunošana pie Pabažu ezera, informē novada pašvaldība.
Projekta mērķis bija nodrošināt drošu un ērtu piekļuvi ezera peldvietai, vienlaikus uzlabojot esošās infrastruktūras kvalitāti un ilgtspēju. Projekta ietvaros atjaunots un uzlabots gājēju celiņš no autoceļa un bibliotēkas, veikta takas seguma rekonstrukcija, kā arī izbūvēti risinājumi efektīvākai ūdens novadīšanai, lai novērstu peļķu veidošanos un mazinātu augsnes eroziju.
Projekta kopējās izmaksas ir 36 875 eiro, no kuriem 27 000 eiro finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība, bet 9 875 eiro bija Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums.