Iespēja noskatīties koncertuzveduma “Dzīves raksti dejā” ierakstu
Skatuviskās dejas koncertuzvedums “Dzīves raksti dejā”, kas 21. februārī notika koncertzālē “Lielais dzintars”, tagad bez maksas pieejams skatītājiem tiešsaistē - YouTube platformā Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra kanālā. Koncertuzvedumā piedalījās arī Aizputes kultūras nama SDK "Misiņš".
Koncertuzvedums atklāj latviešu tautas dzīvesziņas vērtības, kurām līdzās stājas mūsdienu deja, veidojot simbolisku stāstu par paaudzēm, kopības spēku, dzīves nepārtrauktību un turpināšanos.
Pirmajā daļā skatāma multimediāla stāsta pirmizrāde dejā, kuras teksta un režijas autore ir Dace Micāne-Zālīte. Kad zvejniekpuisis Jorens jūras krastā atrod dzintaru un sāk no tā veidot Ziemeļmeitas skulptūru, klusajā piejūras zvejnieka dzīves grāmatā rakstās lappuses, kuras viņš neizdzēšami glabās visu mūžu. Tautasdziesmas vārdi “Ziemeļam ir skaistas meitas” pārtop par viņa realitāti un atver citas pasaules horizontus un jūtu dziļumu.
Otrajā daļā “Spēle.Dzīve.Viedums.” dejotāji iegriež simbolisku Meteņdanci, aicinot sildīties pie dejas uguns, kas uzturēta dzīva no paaudzes paaudzē. Tā ir radošu garu raisoša enerģija, mirdzoša kā kurzemnieku saktas un vainagi saulē. Dejas gars ir stiprs kā vīru rokas un stalts kā kāpu priede - tas raksturo latvieti dejā no bērnības līdz sirmam vecumam, veidojot tiltu starp paaudzēm un izceļot arī katrai paaudzei raksturīgāko.
Režija, scenārijs, pasaka - Dace Micāne-Zālīte, teicēja - Zane Jančevska, scenogrāfija - Sandra Strēle, datordizains - Lauma Neretniece, videoskices - Viesturs Graždanovičs, virtuālā studija “Urga”. Koncertuzveduma ierakstu un pēcapstrādi veica radošo mediju studija “Voyvi”.