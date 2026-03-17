Ogrē godina latviešu leģionāru piemiņu ar īpašu vides objektu
Ogrē parādījies jauns pilsētvides akcents – stilizēts sarkanbaltsarkans vairodziņš ar uzrakstu “Latvija”. Objekts veltīts latviešu leģionāru piemiņai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai. To uzstādīja, tuvojoties 16. martam – leģionāru piemiņas dienai.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Egils Helmanis uzsver: “Spēcīga nacionālā pašapziņa un Latvijas vēstures zināšanas ir svarīgas vienmēr, īpaši šodien, kad pasaule ir nestabila. Tas ir pamats mūsu valsts nākotnei. Tāpēc kā cieņas apliecinājumu latviešu leģionāriem un kā atgādinājumu par Latvijas vēsturi, karavīru drosmi un nacionālās identitātes nozīmi Ogres centrā esam izvietojuši šo Latvijas karavīru identitātes simbolu.”
Kā informēja Ogres novada pašvaldībā, sarkanbaltsarkanais vairodziņš ar uzrakstu “Latvija” ir viena no pazīstamākajām latviešu karavīru atšķirības zīmēm. Tā aizsākumi ir Otrā pasaules kara laikā: 1942. gadā latviešu brīvprātīgie piedurknēs nēsāja Latvijas krāsas, parādot piederību latviešu vienībām. Vēlāk šo tradīciju turpināja Latviešu leģions, un vairodziņš kļuva par karavīru simbolu.
Plānots, ka instalācija pilsētā paliks arī turpmākajos mēnešos – maijā, atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu, kā arī Ģimenes dienas pasākumu laikā. Tā būs vieta Latvijas vēstures godināšanai un sabiedrības patriotisko vērtību stiprināšanai.