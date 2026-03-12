Pastiprināsies vējš. Laikapstākļu prognoze piektdienai
Foto: LETA
Piektdien pastiprināsies vējš.
Sabiedrība

Pastiprināsies vējš. Laikapstākļu prognoze piektdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Piektdien Latvijā laiks kļūs saulaināks un vējaināks, prognozē sinoptiķi.

Pastiprināsies vējš. Laikapstākļu prognoze piektdi...

Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi būtiski nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk. Naktī un no rīta vietām būs migla. Naktī, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1..+4 grādiem. Atsevišķos ceļu posmos var veidoties apledojums.

Dienā dienvidu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 11-16 metriem sekundē, Latgalē saglabāsies lēnāks vējš. Vējainākā diena būs Kurzemē. Gaiss sasils līdz +10..+14 grādiem.

Rīgā piektdienas rītā iespējams apmācies laiks, dienā mākoņu kļūs maz un dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies no +1 grāda naktī līdz +12 grādiem pēcpusdienā.

Tēmas

Laika ziņasRīgaLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa