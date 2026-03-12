Piektdien pastiprināsies vējš.
Šodien 14:47
Pastiprināsies vējš. Laikapstākļu prognoze piektdienai
Piektdien Latvijā laiks kļūs saulaināks un vējaināks, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi būtiski nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk. Naktī un no rīta vietām būs migla. Naktī, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1..+4 grādiem. Atsevišķos ceļu posmos var veidoties apledojums.
Dienā dienvidu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 11-16 metriem sekundē, Latgalē saglabāsies lēnāks vējš. Vējainākā diena būs Kurzemē. Gaiss sasils līdz +10..+14 grādiem.
Rīgā piektdienas rītā iespējams apmācies laiks, dienā mākoņu kļūs maz un dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies no +1 grāda naktī līdz +12 grādiem pēcpusdienā.