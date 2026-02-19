Pretēji Rēzeknes domes prognozēm, "Gors" 2025. gadu noslēdza ar 88,6 tūkstošu eiro lielu peļņu
SIA "Austrumlatvijas koncertzāle", kas pārvalda Latgales vēstniecību "Gors" aizvadīto gadu noslēgusi ar 88 600 eiro lielu peļņu, ziņo uzņēmums.
Kā norāda uzņēmums, Latgales vēstniecība "Gors" 2025. gadā sasniedza vienus no pēdējos piecos gados augstākajiem darbības rādītājiem - tā uzņēma 130 skatuves mākslas notikumus un pulcēja 130 000 apmeklētāju.
Koncertzāli veidojošā kapitālsabiedrība "Austrumlatvijas koncertzāle" pērno gadu noslēdza arī ar 88 600 eiro peļņu, kas būtiski atšķiras no domes pasūtītā auditā prognozētajiem 70 līdz 80 tūkstošu eiro zaudējumiem.
“Jāņem vērā, ka tādām kultūras institūcijām kā GORS ir izteikti sezonāls raksturs un gada vidū peļņas rādītāji ir grūti prognozējami. To uzņēmums norādīja arī domes pasūtītā audita veicējiem, kuri sākotnēji koncertzālei prognozēja 70-80 tūkstošus eiro zaudējumus”, atzīst koncertzāles valdes locekle Ilona Rupaine. Koncertzāle novērojusi, ka pērnā gada notikumu ap Latgales vēstniecību GORS ietekmē cilvēki izvēlējušies vēl aktīvāk apmeklēt pasākumus, kā arī izmantot citus koncertzāles pakalpojumus – apmeklēt kino, restorānu, tādējādi paužot atbalstu tās darbībai.
Audita atzinumā bija izteiktas bažas par koncertzāles repertuāra neatbilstību sabiedrības interesēm, un to, ka zāļu piepildījums ir slikts un nespēj nodrošināt būtisku pašu ieņēmumu pieaugumu. Tomēr "Gors" veiktā pasākumu apmeklētāju uzskaite pierāda pretējo. "Gors" zāļu piepildījums attiecībā uz prognozi ir bijis 120% robežās.
"Latgales vēstniecība "Gors" ir izteikti daudzfunkcionāla koncertzāle. Tā organizē un uzņem visdažādāko žanru notikumus – no neliela kamermūzikas koncerta, teātra izrādes līdz lielam simfoniskās, populārās mūzikas koncertam, starpžanru notikumam. Atkarībā no pasākuma žanra tiek prognozēts iespējamais apmeklētāju daudzums. Plānojot pasākumus, sabiedrības ieinteresētība ne vienmēr ir noteicošais faktors. Daudz svarīgāk ir rast balansu starp pieprasītiem, peļņu nesošiem pasākumiem un notikumiem, kuros svarīga ir ne vien kvalitāte, bet arī laikmetīgums un jaunrade," norāda "Gora" pārstāvji.